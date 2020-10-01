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Ереван назвал своим противником в Карабахе международный терроризм

Ереван назвал своим противником в Карабахе международный терроризм
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Непризнанная Нагорно-Карабахская республика воюет против международного терроризма, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что цели терроризма не ограничены географически и что терроризм угрожает в равной степени США и Ирану, России и Франции.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Наша дипломатия одержала крупную победу. Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемников-террористов, - написал Пашинян в фейсбуке. - Арцах, Армения и армянский народ борются во имя глобальной безопасности".

На стороне ВС Азербайджана воюют около 3000 наемников, заявил утром в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник в Ереване.

"Турция переправила из сирийских Идлиба и Африна в Азербайджан, по крайней мере, от двух до трех тысяч наемников из числа подконтрольных ей подразделений туркоманов, которые побывали также в Ливии, - сказал собеседник агентства. - В основном, это члены военизированной протурецкой группировки "Султан Мурад" и других группировок, приверженных к тюркскому национализму".

По его утверждению, наемников перебросили в регион военно-транспортными самолетами и Турции, и Азербайджана, каждому обещана зарплата в размере $1800-$2000. Переправкой и координацией действий наемников занимается начальник главного департамента управленческих услуг Минобороны Турции генерал-майор авиации Гексель Кахья, посетивший в августе Азербайджан в составе высокопоставленной делегации Турции, заявил источник.

Ранее в МИД России заявили, что в зону карабахского конфликта осуществляется переброска незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. В Москве призвали заинтересованные государства принять меры по недопущению участия иностранных наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.

"По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях", - говорилось в комментарии МИД. На Смоленской площади отметили, что глубоко озабочены этими процессами, "которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона".

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 01 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Турция Ливия Сирия Армения Азербайджан Нагорный Карабах МИД Никол Пашинян Гексель Кахья

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