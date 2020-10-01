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Песков предостерег от любых заявлений в поддержку одной из сторон карабахского конфликта

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Любые заявления о возможной поддержке одной из сторон карабахского конфликта вредят обстановке и носят провоцирующий характер для эскалации напряженности, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"И, конечно, мы считаем, что любое участие третьих стран вот в этом противоборстве тоже может иметь крайне негативные последствия", - добавил он.

Пресс-секретаря спросили, есть ли у Кремля данные о вмешательстве Турции. О вмешательстве Анкары говорят в официальном Ереване. Песков отказался давать комментарии по этому поводу.

Боевые действия возобновились в зоне карабахского конфликта утром 27 сентября. Армения и Азербайджан возлагают друг на друга ответственность за обострение ситуации, обвиняют друг друга в провокациях и в использовании иностранных наемников. В Ереване утверждают, что в боевых действиях участвуют турецкие истребители F-16, а также контролируемые Анкарой наемники из Ливии и Сирии.

В Баку и Анкаре отрицают как вмешательство Турции, так и иностранных наемников. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу не раз высказывал готовность Турции поддержать Азербайджан в случае необходимости, в том числе военной силой.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 01 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Дмитрий Песков Нагорный Карабах Армения Азербайджан Турция

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