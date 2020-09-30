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Белорусская оппозиция попросила суд в Гааге завести дело на Лукашенко

Белорусская оппозиция попросила суд в Гааге завести дело на Лукашенко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Соратники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщили о подаче петиции в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении Александра Лукашенко.

Обращение подписали больше 37 тыс. человек из 102 стран мира, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале соратников Тихановской "Страна для жизни". В петиции содержится призыв к Международному уголовному суду и прокурору Фату Бенсуде возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко "за преступления против человечества".

Как отмечается в сообщении, авторы петиции обвиняют белорусского президента в преступлениях против человечества", поскольку он лично санкционировал применение насилия к протестующим после дня выборов.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Светлана Тихановская Белоруссия Александр Лукашенко

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