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Запуск ракеты с разведспутником США отменили за секунды до старта

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), планировавшийся в субботу, был отменен за три секунды до старта из-за выявленных технических проблем, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Как указали в компании, запуск перенесен. Начался слив топлива из баков ракеты-носителя.

Попытка запуска была предпринята в 02:28 по времени Восточного побережья США (10:28 по Москве) - более чем на час позже первоначально запланированного времени из-за зафиксированной пониженной температуры в одном из отсеков ракеты после закачки в баки криогенного топлива - жидкого водорода. После изучения ситуации компания ULA приняла решение продолжить подготовку к пуску.

Отмена запуска была произведена уже в момент зажигания.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-44 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

Ранее запуск Delta IV с секретным спутником уже переносили, также из-за технических проблем.

США NRO Delta IV

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