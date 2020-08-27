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Ракета Delta IV стартует на орбиту с гигантским разведспутником США

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Delta IV в четверг должна вывести на орбиту секретный спутник NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск трехступенчатой ракеты, принадлежащей ULA - совместному предприятию корпораций Boeing и Lockheed Martin, планируется осуществить в 2:12 по времени Восточного побережья США (9:12 мск) со стартового комплекса SLC-37 на авиабазе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-44 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

Между тем, по словам бывшего сотрудника NASA Дэвида Бейкера, знакомого с программой NRO, речь идет о запуске американского космического аппарата Orion, также известного как Mentor или Advanced Orion - серии американских спутников, предназначенных для радиоэлектронной разведки.

"Он весит более 5 тонн, оснащен огромной параболической антенной диаметром более 100 метров, которая раскрывается на орбите", - сказал эксперт. По его словам, гигантский спутник размером с автобус будет выведен на экваториальную орбиту высотой 36 тыс. км.

Основная задача нового американского спутника - перехват телеметрической информации и прослушивание каналов связи геостационарных спутников.

На геостационарную орбиту с 1995 года уже было выведено семь подобных спутников, разработанных NRO при участии ЦРУ.

В настоящее время на орбите Земли находятся 49 космических аппаратов Национального управления военно-космической разведки США. Всего США располагают орбитальной группировкой в составе, по меньшей мере, 154 военных спутников.

По данным эксперта, по сравнению с США сегодня Россия располагает на орбите 71 военными спутниками, Китай - 63.

США

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