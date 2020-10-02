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Меркель встретится с Тихановской 6 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник встретится в Берлине с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Они обсудят ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.

29 сентября с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в Литве. По итогам встречи Тихановская сказала, что президент Франции пообещал сделать все возможное, чтобы помочь урегулировать политический кризис в Белоруссии. Макрон со своей стороны выразил надежду на то, что в ближайшие недели ОБСЕ возьмется за посредническую миссию в Белоруссии.

Евросоюз и в том числе Германия не признали победу Александра Лукашенко на президентских выборах и не считают его легитимным президентом.

30 сентября Тихановская объявила, что начинает формировать правительство в изгнании.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Белоруссия Ангела Меркель Германия Светлана Тихановская Франция Эммануэль Макрон

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