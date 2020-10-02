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Помпео ушел от ответа на вопрос о признании Тихановской легитимным президентом

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что выборы в Белоруссии были фальсификацией и президент Александр Лукашенко сам привел себя к присяге, но при этом отказался сообщить, готовы ли США признать легитимным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую.

"Мы объявили, что выборы были фальсификацией, в течение нескольких дней после их завершения. Мы выступали против того, чтобы он (Лукашенко - ИФ) сам себя привел к присяге. Мы не думаем, что это имеет смысл. Мы знаем, чего хочет народ Белоруссии. Они хотят чего-то другого. Они хотят свободы. Они хотят повернуть в другую сторону, которую им не дал президент Лукашенко, и мы будем рядом с ними, чтобы попытаться помочь им, поддержать их", - сказал Помпео в интервью Fox News.

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Между тем, госсекретарь ушел от ответа на вопрос, готовы ли США признать Тихановскую легитимным президентом Белоруссии.

"Мы все еще работаем над этим процессом. (...) Мы ищем инструменты, которые наилучшим образом обеспечат результаты, которых требует народ Белоруссии, причем не только в Минске, но и по всей стране", - отметил он.

Госсекретарь США добавил, что США дали понять России, что ни в чьих интересах вмешиваться в ситуацию. "Это не принесет пользы народу России, это не принесет пользы народу Белоруссии, это усложнит отношения между всеми странами региона", - подчеркнул Помпео.

Майк Помпео США Белоруссия Светлана Тихановская

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