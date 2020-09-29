Белоруссия объявила о санкциях в отношении балтийских государств

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии заявило о введении государством санкций в отношении балтийских государств с 29 сентября.

"Нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки... Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран", - говорится в опубликованном во вторник заявлении МИД Белоруссии.

"И кто от этого выиграет? Может быть, лично Линкявичус (министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус - ИФ) (. . .) На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной", - заявил Глаз.

По его данным, "только за прошлый год Литву посетило около 600 тыс. белорусов, которые там оставили почти 1 млрд евро". "Беларусь обеспечивает ежегодно более трети загрузки АО "Литовские железные дороги". Можно продолжать и далее. Хотя, наверное, в геополитических масштабах отдельных литовских политиков это и небольшие цифры. Но вот мы не сможем понять, как в угоду неким своим эфемерным амбициям можно совершать такие ущербные шаги", - говорится в заявлении.

Санкции стран Балтии

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели персональные санкции против Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников. Им запретили въезд в эти страны на срок до пяти лет.

25 сентября Латвия, Литва и Эстония расширили санкции в отношении представителей белорусского руководства, ответственных за фальсификацию выборов и насилие над мирными участниками протестов. Литва и Эстония сообщили, что внесли в "черный список" 98 должностных лиц, а Латвия – 101, в него включены судьи и работники силовых структур.

Впервые ограничительные меры для Белоруссии были введены Литвой в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии.

Ответ Лукашенко

В конце августа глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (это, в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы. Лукашенко рассчитывает договориться с Россией о тарифах на перевалку белорусских грузов в связи с ответными санкциями в отношении стран Балтии.

Министр энергетики РФ Александр Новак 3 сентября после переговоров в Минске сообщил, что обсуждается возможность переброски в российские порты, в частности, в Усть-Лугу, нефтепотоков, до последнего времени шедших через Литву.

"У нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты", - сказал он тогда. Позднее Новак сообщил, что обсуждается переориентация на российские порты ежегодной перевалки 4-6 млн тонн белорусских нефтепродуктов.

Лукашенко 25 сентября предложил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко построить совместный морской порт для перевалки белорусских грузов.

В Литве заявили, что Минск накажет сам себя при изменении торговых потоков. "Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия", - сказал министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс.