Латвия отозвала посла из Белоруссии для консультаций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вслед за Польшей и Литвой Латвия отозвала для консультаций своего посла в Белоруссии Эйнара Семаниса, сообщил в твиттере глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

Литва и Польша объявили об отзыве послов из Минска вслед за аналогичным решением МИД Белоруссии и на фоне требования Минска сократить численность их диппредставительств.

2 октября МИД Белоруссии объявил, что с 5 октября отзовет послов из Польши и Литвы для консультаций и предложил этим странам поступить так же. Причиной ведомство назвало "однозначно деструктивную деятельность" со стороны Варшавы и Вильнюса. Обеим странам предложили до 9 октября привести численность своих дипмиссий в Белоруссии к паритету с белорусскими представительствами в Польше и Литве.