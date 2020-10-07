Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Латвия отозвала посла из Белоруссии для консультаций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вслед за Польшей и Литвой Латвия отозвала для консультаций своего посла в Белоруссии Эйнара Семаниса, сообщил в твиттере глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

Литва и Польша объявили об отзыве послов из Минска вслед за аналогичным решением МИД Белоруссии и на фоне требования Минска сократить численность их диппредставительств.

2 октября МИД Белоруссии объявил, что с 5 октября отзовет послов из Польши и Литвы для консультаций и предложил этим странам поступить так же. Причиной ведомство назвало "однозначно деструктивную деятельность" со стороны Варшавы и Вильнюса. Обеим странам предложили до 9 октября привести численность своих дипмиссий в Белоруссии к паритету с белорусскими представительствами в Польше и Литве.

Забастовки на заводах в Белоруссии

10
Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Латвия Литва Польша Белоруссия Минск МИД Эдгар Ринкевич

Новости по теме

Новости

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Польша пригрозила Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Польша пригрозила Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Скелет тираннозавра продали на торгах Christie’s за рекордные $32 млн

Скелет тираннозавра продали на торгах Christie’s за рекордные $32 млн

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Навальный призвал ЕС вводить санкции против близких к Кремлю олигархов

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян назвал Карабах армянской страной

Пашинян назвал Карабах армянской страной
Протесты в Бишкеке

Киргизия: привычка к смене власти. Обобщение

Киргизия: привычка к смене власти. Обобщение

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее
Протесты в Бишкеке

ВС Киргизии оправдал нового премьера Жапарова по уголовному делу

Протесты в Бишкеке

Оппозиционный депутат возглавил парламент Киргизии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');