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Пашинян счел, что ситуация в Карабахе угрожает глобальной безопасности

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Конфликт в Нагорном Карабахе вышел за пределы региона и уже представляет угрозу для глобальной безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Ситуация вышла из региональных рамок, я имею в виду регион конфликта Нагорного Карабаха. Когда тут присутствуют радикалы, международные террористы, это уже составляет угрозу безопасности для всех стран большого региона, это очаг угрозы безопасности для всего мира, для глобальной безопасности", - сказал Пашинян в интервью "Первому каналу".

"Конечно, вовлечение Турции меняет контекст", - добавил премьер.

Нагорный Карабах Армения Азербайджан Никол Пашинян

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