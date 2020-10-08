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Минобороны НКР сообщило о возобновлении боев в Карабахе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В зоне карабахского конфликта утром в четверг возобновились бои на южном и северном направлениях, заявило Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Активность противника подавляется, - отметило ведомство. - Ночью обстановка была стабильно напряженной. Оперативно-тактическая обстановка не претерпела существенных изменений".

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанский батальон утром пытался пойти в атаку на подступах к городу Джебраил, но был отбит, "потеряв три единицы военной техники и убитыми и ранеными более 20 военнослужащих".

"Армянские вооруженные силы 8 октября с утра обстреливают села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов. Есть убитые и раненые", - заявило Минобороны Азербайджана.

Война в Карабахе продолжается с 27 сентября. Стороны несут потери в живой силе и технике.

Хроника 27 сентября – 08 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Армения Азербайджан Джебраил Минобороны

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