Премьер Киргизии заявил, что машину Атамбаева обстреляла его охрана

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в минувшую пятницу обстреляли его же телохранители, заявил журналистам новый премьер страны Садыр Жапаров.

"В автомобиль Алмазбека Атамбаева стреляли его же охранники, это было специально спланировано", - сказал он в субботу.

Подчеркнув, что акция готовилась заранее, Жапаров заявил, что "у людей на площади в Бишкеке не было оружия".

Накануне сообщалось, что в центре Бишкека митинг сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева и сторонников экс-депутата парламента Жапарова, которого на экстренном заседании парламента 6 октября выдвинули на должность премьера, закончился потасовкой. В ходе нее неизвестные несколько раз выстрелили по автомобилю, в котором уезжал бывший глава государства.

Атамбаев тогда заявил, что автомобиль обстрелян боевыми патронами.

ГУВД Бишкека сообщило в субботу, что стрелявший в машину Атамбаева во время митинга на центральной площади столицы Киргизии 9 октября объявлен в розыск.

Между тем, сегодня Атамбаев был задержан в рамках дела о беспорядках в Бишкеке.

Политический кризис, вызванный акциями протеста против итогов парламентских выборов, продолжается с 5 октября. В Бишкеке введен режим чрезвычайного положения.

В субботу парламент Киргизии утвердил Садыра Жапарова в должности премьера страны.