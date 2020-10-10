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В Степанакерте нашли 180 неразорвавшихся кассетных бомб

В Степанакерте нашли 180 неразорвавшихся кассетных бомб
Фото: Reuters

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте с 27 сентября до настоящего времени обнаружено 180 сброшенных ВС Азербайджана неразорвавшихся кассетных бомб, запрещенных конвенцией. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МЧС непризнанной республики.

"Саперы уничтожили снаряды на месте. Саперные группы управления сил спасения МЧС продолжают искать и на месте обезвреживать неразорвавшиеся после ракетных обстрелов ВС Азербайджана боеприпасы", - отметили в ведомстве.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции. В субботу в 12:00 (11:00 по Москве) вступило в силу соглашение о прекращении огня. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.

Ранее в субботу Азербайджан также заявил, что Армения применяла запрещенные боеприпасы.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах Степанакерт

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