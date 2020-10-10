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В Баку заявили о гибели мирного жителя при обстреле со стороны Армении

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В результате обстрела Вооруженными силами (ВС) Армении населенных пунктов Азербайджана погиб еще один мирный житель, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

По сообщению ведомства, несмотря на вступивший в силу режим прекращения огня, ВС Армении вечером субботы подвергли "интенсивному артобстрелу" села Чеменли и Зангишали Агдамского района. В результате обстрела погиб житель села Чеменли 1974 года рождения.

"Прокуратура Агдамского района возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (агрессивная война), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 120.2.1 (умышленное убийство преступной организацией) и другим статьям УК АР", - сказано в сообщении.

Ранее в Баку сообщали о 31 погибшем мирном жителе.

В ночь на субботу на многочасовых переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Менее чем через час после вступления в силу соглашения стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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