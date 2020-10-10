Ереван направил в ЕСПЧ данные о нарушении Баку прав человека в Карабахе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство Армении направило в Европейский суд по правам человека данные, свидетельствующие о нарушении Конвенции по правам человека со стороны Азербайджана в зоне карабахского конфликта.

"В ЕСПЧ представлены неопровержимые доказательства нарушения прав человека в зоне карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Кроме того, представлены также доказательства участия Турции в боевых действиях", - сообщает представительство Армении в ЕСПЧ.

Согласно сообщению, на основе представленных фактов "Азербайджан должен нести ответственность за нарушение европейских конвенций".

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана. Стороны конфликта в ходе боев понесли потери в живой силе и технике.

Минувшей ночью на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Вместе с тем Армения и Азербайджан уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.