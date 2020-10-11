В Баку заявили об отраженной атаке ВС Армении на город Мингячевир

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы (ВС) Армении в ночь воскресенье нанесли ракетные удары по городу Мингячевир, заявляет Генпрокуратура Азербайджана.

"...подверг ракетному обстрелу Мингячевир, расположенный в 100 километрах от линии фронта, нацелившись на крупнейшую на Южном Кавказе Мингячевирскую ГЭС", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ракеты обезврежены силами ПВО азербайджанской армии. Прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия по осмотру места происшествия.

В то же время министерство обороны Азербайджана распространило сообщение, в котором говорится, что опубликованная "в социальных сетях информация об обстреле Баку является ложной".

Накануне вечером в Нагорном Карабахе и Армении заявили, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт подверглась обстрелу со стороны Азербайджана впервые с начала перемирия.