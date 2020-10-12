Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую часто называют "Нобелевской премией по экономике". Награду получили американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон с формулировкой "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". Комитет отметил их научный вклад, принесший "пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру".

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson "for improvements to auction theory and inventions of new auction formats."#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

В своих работах Уилсон и Милгром разъяснили, как работают аукционы и почему участники торгов ведут себя определенным образом. Кроме того, они использовали свои теоретические открытия для создания совершенно новых форматов аукционов для продажи товаров и услуг, которые сложно продать традиционным способом, например радиочастоты, картины, месторождения полезных ископаемых с неизвестным объемом запасов. То есть товары, о ценности которых можно лишь догадываться.

Анализ поведения участников таких торгов затруднен, потому что они действуют стратегически, исходя из имеющейся информации. Также они принимают во внимание то, что, по их мнению, знают конкуренты.

Роберт Уилсон доказал, что рациональные участники таких аукционов указывают цену ниже, чем они могли прогнозировать. Это делается, чтобы избежать "проклятия победителя" – ситуации, когда тот, кто считает цену актива наиболее высокой, побеждает на торгах, но потом несет самые большие расходы.

Уилсон преподает в Стэнфордском университете, его альма-матер – Университет Гарварда. Он родился в Небраске и получил стипендию в Гарвардском университете, где получил степени бакалавра, магистра и доктора делового администрирования. Ему 83 года.

Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, допускающую не только общие ценности, но и частные, которые варьируются у всех участников аукциона. Он изучил особенности назначения ставок в нескольких форматах аукционов и отметил, что продавец получает более высокий доход по мере того, как во время торгов участники узнают мнение конкурентов об оценочной стоимости.

Милгром также преподает экономику в Стэнфордском университете, а также в разные годы преподавал или выступал с лекциями в Северо-западном Университете, Йельском Университете, в университете Беркли. Ему 72 года, он родился в Детройте, там он окончил Мичиганский Университет. Затем в Стэнфордском университете он получил степень магистра наук по статистике, а позднее там же – докторскую степень в бизнесе.

В прошлом году премии по экономике были удостоены американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи, представительница Франции Эстер Дюфло и экономист из США Майкл Кремер – "за экспериментальный подход к искоренению глобальной бедности".

Официальное название Нобелевской премии по экономике – премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Шведский ученый составил завещание в 1895 году, об экономике там ничего не говорилось, более 70 лет премии вручали медикам, физикам, химикам, писателям, поэтам и политикам.

В завещании шведского ученого, составленном в 1895 году, об экономике ничего не говорится. Изобретатель динамита отдал свое состояние естественникам, литераторам и борцам за мир. Более 70 лет это предписание исполнялось: премии вручали медикам, физикам, химикам, писателям, поэтам и политикам. Однако с 1968 года Банк Швеции ежегодно стал отчислять Нобелевскому фонду сумму, равную одной Нобелевской премии.

Нобелевские лауреаты 2020 года

Ранее на прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий.

Премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН, премию по литературе – американской поэтессе Луизе Глюк. Премию по химии разделили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна "за развитие метода редактирования генома", премию по физике – Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез за исследования черных дыр. Лауреатами премии по медицине и физиологии стали британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита С.