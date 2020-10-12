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Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека, сообщает в понедельник его пресс-служба.

"Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения", - заявили в пресс-службе.

По ее данным, решение обусловлено тем, что парламент страны в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы.

Режим ЧП вводится с 20:00 (17:00 по Москве) 12 октября до 07:00 (04:00 по Москве) 19 октября, говорится в документе. Режим ЧП вводится исключительно в целях обеспечения безопасности граждан, "в связи с сохраняющейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков", отмечается в сообщении.

Комендантом Бишкека назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. "Во время ЧП комендатура может установить комендантский час, а также запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов", - отметили в аппарате президента.

В минувшую пятницу, 9 октября, стало известно, что Жээнбеков подписал указ о введении режима ЧП в Бишкеке в целях стабилизации ситуации в столице, где с 5 октября практически в круглосуточном режиме проходят акции протеста политических партий, недовольных итогами состоявшихся в начале этого месяца парламентских выборов.

В город были стянуты войска и военная техника, комендант Бишкека ввел в столице комендантский час с 21:00 до 5:00.

Хроника 05 – 12 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Сооронбай Жээнбеков Киргизия Бишкек

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