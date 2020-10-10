В Бишкеке введут комендантский час

В Бишкеке Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комендантский час вводится в столице Киргизии, соответствующий приказ в субботу подписал комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

"На территории Бишкека с 21:00 до 05:00 вводится комендантский час для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры", - говорится в приказе.

Кроме того, в городе вводится запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещается проведение митингов, собраний и уличных шествий.

В Бишкеке действует особый режим въезда и выезда.

Как отмечается в приказе, "комендатура имеет право привлекать граждан к охране общественного порядка, временно выселять граждан из районов, опасных для проживания, запрещать отдельным гражданам покидать определенную местность".

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. По информации МВД, он действует с 10 октября.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших днем ранее.

В субботу в мэрии Бишкека сообщали, что предварительная сумма ущерба, нанесенного городу в ходе акций протеста и митингов с 5 октября, оценивается в $213 тыс. Отмечалось, что подсчеты продолжаются.