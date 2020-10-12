Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Нобелевская премия-2020, моргание как форма общения с кошками и нетронутые египетские саркофаги

Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Медленное моргание с прищуром может быть эффективным способом общения между кошками и людьми. Кошки при виде медленного моргания человека начинают отвечать ему тем же, что указывает на комфорт и расположение питомца. Интересно, что подобные взаимные сигналы работают даже при общении животных с незнакомцами: к медленно моргающему незнакомому человеку животное будет тянуться больше.

- В осцилляциях странного B-мезона нашли нарушение CP-инвариантности. Это дополняет полученные ранее экспериментальные данные о CP-нарушениях в физике элементарных частиц, а в будущем он потенциально может объяснить дисбаланс между материей и антиматерией во вселенной.

- В некрополе возле Мемфиса, древней столицы Египта, нашли сразу 59 саркофагов, возраст которых около 2,5 тысяч лет. Находки были сделаны в погребальных колодцах глубиной около 11 метров. Чаще всего археологи находят гробницы разграбленными еще в древности, но на этот раз захоронение не тревожили ни разу за последние 2,5 тысячи лет. Ученые отмечают редкую сохранность рисунков на саркофагах. Найденные саркофаги относятся к позднему периоду в истории Древнего Египта, последнему взлету египетской культуры, так называемому "саисскому ренессансу" – времени между ассирийским и персидским завоеваниями Египта.

- Микробный состав кишечника у детей, рожденных с помощью кесарева сечения, благодаря пересадке кала стал похож на тот, что находят у детей, рожденных естественным путем. Ученые находят все больше доказательств тому, что микробная колонизация новорожденного влияет на его здоровье в более позднем возрасте. А рождение путем кесарева сечения исключает возможность естественного вертикального переноса кишечных бактерий от матери к ребенку при рождении, что приводит к отклонению развития микробиоты ребенка, особенно в первые полгода жизни.

- В научных статьях нередко можно увидеть "пасхалки" или просто смешные картинки. N+1 собрал самые странные и смешные иллюстрации из научных работ, и подготовил тест – попробуйте догадаться по ним, что исследовали ученые.

- Вирус гепатита С ученые впервые "засекли" в 1975 году, а Нобелевскую премию получили в 2020. N+1 рассказал подробнее, как складывались непростые отношения вируса "ни-А-ни-В-гепатита" и нынешних лауреатов премии по физиологии или медицине.

- Нобелевскую премию по физике в этом году получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез за исследование черных дыр. В этой статье рассказывается, почему решение Нобелевского комитета вызвало неоднозначную реакцию в научном сообществе

- Нобелевскую премию по химии присудили Дженнифер Дудне и Эммануэль Шарпантье. Они получили премию спустя всего восемь лет после выхода их статьи о том, что бактериальную систему CRISPR/Cas9 можно использовать для целевого редактирования генома. По меркам Нобелевского комитета, это небольшой срок ожидания награды. Тем не менее уже давно стало ясно, что с публикации в журнале Science в 2012 году начался отсчет новой эпохи в молекулярной биологии, а затем и медицине.

- В середине осени в России большая часть птиц уже отправилась на зимовку, но это не значит, что в лесах и полях смотреть уже не на кого. N+1 составил небольшой путеводитель: узнайте, каких птиц можно увидеть в вашем регионе и как их найти.