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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Набросок дырочками под "Моной Лизой", копирование кошкой поведения человека и "консервативная" горечь вкуса

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- У кошек выявили способность копировать поведение человека: японская кошка по имени Эбису в обмен на лакомство повторяла за хозяйкой различные действия, например, вставала на задние лапы или дотрагивалась лапой до коробки. В 81,2 процента случаев кошка воспроизвела действия хозяйки. По мнению авторов, в эксперименте кошка не просто обращала внимание на предмет, которого коснулась хозяйка, но и понимала, что нужно с ним сделать. Более того, кошка мысленно переносила действия хозяйки на собственное тело.

- Люди с более высокой вкусовой чувствительностью склонны придерживаться консервативных взглядов. А люди с более низкой чувствительностью вкуса – менее политически и социокультурно консервативны. Ученые провели три исследования и предполагают, что отвращение, которые люди с консервативными взглядами испытывают острее в тестах с горькими для них химическими соединениями, можно считать некой эмоциональной основой этих взглядов. Авторы считают, что это первое доказательство связи между физиологическими различиями сенсорной чувствительности и сложными системами политических установок и убеждений.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Ученые выяснили, что би- и гомосексуалы страдают от мигрени чаще гетеросексуалов. По мнению авторов исследования, вызывать эти приступы может стресс меньшинства, который развивается из-за предрассудков, стигматизации и дискриминации. Авторы считают, что врачам при диагностике мигрени следует обращать внимание помимо всего прочего и на сексуальную ориентацию человека.

- Французские исследователи подтвердили использование при написании Моны Лизы техники спольверо — нанесение контуров по точкам через трафарет. Исследователи нашли угольные точки на лбу Джоконды и ее руках. Спольверо на лбу указывает на небольшие изменения в положении головы Моны Лизы, а на руках – границу между ними. Еще авторы обнаружили некую фигуру около головы Джоконды, которая, возможно, могла быть заколкой на голове девушки из предыдущей версии портрета.

- Со времен античности изучают "Платоновы тела" – пять возможных в трехмерном пространстве правильных многогранников. Но даже сейчас математики узнают о них что-то новое. Так, американские ученые впервые доказали, что на додекаэдре существует замкнутый путь, начинающийся в одной из вершин и везде идущий по прямой, не заходя в другие вершины. N+1 рассказали историю изучения маршрутов по платоновым телам.

- Детская площадка — это представление взрослых о том, как детям может быть весело и интересно играть. И оно менялось с течением времени. В партнерском материале сайт N+1 поведал об эволюции детских площадок: с XIX века и до наших дней.

- 3D-печать применяется во многих сферах. Но почему эта технология так стремительно развивается? В этом партнерском материале N+1 рассказывается о главных преимуществах 3D-печати и об ее будущем.

N+1 Дайджест

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