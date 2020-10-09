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Дания поддержит санкции ЕС против РФ за инцидент с Навальным

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дания присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, заявил глава МИД страны Йеппе Кофод.

"Мы, само собой, присоединимся к санкциям против этих людей", - сказал Кофод на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что Дания "самым решительным образом осуждает попытку покушения на Навального с применением боевых отравляющих веществ, которая произошла в России". Факт отравления, по словам министра, был подтвержден лабораториями в Германии, Швеции, Франции, в том числе лабораториями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Мы требуем провести прозрачное, комплексное и тщательное расследование, чтобы выяснить, кто пытался убить Алексея Навального, и чтобы никто не остался безнаказанным", - добавил Кофод.

Накануне, 8 октября, французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники написала, что Париж и Берлин передадут на рассмотрение партнерам по ЕС санкционный список в связи с событиями вокруг Навального. В него, по данным издания, включены девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Как утверждает Le Monde, люди, против которых предполагается ввести санкции, работают в администрации президента РФ и в силовых структурах. ГосНИИОХТ, по информации газеты, решили включить в список, так как "его считают местом создания в советские времена отравляющего вещества "Новичок".

В среду, 7 октября, сообщалось, что Франция и Германия передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с Навальным.

Хроника 20 августа – 09 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Йеппе Кофод Дания Сергей Лавров Алексей Навальный ЕС

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