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Песков отказался комментировать статью Le Monde о новых санкциях

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию Le Monde о планах Евросоюза ввести санкции против девяти россиян из-за случившегося с Алексеем Навальным.

Навальный попал в больницу

Его спросили, опасаются ли в Кремле таких санкций.

"Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Le Monde. Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции", - ответил Песков.

По данным Le Monde, руководство Франции и Германии подготовили предложения по санкциям ЕС и включили в санкционный список девять российских чиновников - сотрудников администрации президента и силовых структур. Также в списке оказался Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок".

Ожидается, что эти предложения главы МИД стран ЕС рассмотрят 12 октября в Брюсселе.

На Западе считают, что 20 августа Навальный был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом группы "Новичок". Это подтвердило расследование Организации по запрещению химоружия. В Москве настаивают, что российские эксперты не выявили ядов в организме Навального и упрекают Запад и, в частности, Германию в отказе помочь российской стороне разобраться в случившемся.

После того, как Навальный в интервью Spiegel заявил, что возлагает ответственность за случившееся на президента Владимира Путина, Песков заявил, что оппозиционер этой риторикой "хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе". Он сказал, что тему Навального больше комментировать не будет.

После публикации отчета ОЗХО о "Новичке", Песков заявил, что Россия выполняет свои обязательства в рамках Конвенции по запрещению химоружия, и любые работы с отравляющими веществами поэтому исключены.

Хроника 20 августа – 09 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Евросоюз Алексей Навальный Дмитрий Песков Владимир Путин

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