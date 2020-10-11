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Ереван и Баку заявили о серьезных потерях в Карабахе

Ереван и Баку заявили о серьезных потерях в Карабахе
Фото: Reuters/PAN Photo

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан заявили о больших потерях в Карабахе с обеих сторон.

Азербайджанские военные в ходе боев в Нагорном Карабахе за минувшие сутки потеряли убитыми 350 человек, сообщает в воскресенье единый информационный центр Армении.

Там также сообщили об уничтожении двух единиц бронетехники и трех беспилотников. Общее число погибших азербайджанских военных в Нагорном Карабахе с начала боев 27 сентября, по оценке армянской стороны, достигло 4 719 военнослужащих.

Сообщается также, что в ходе боев силы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уничтожили 165 беспилотников азербайджанских военных, 16 вертолетов, 17 самолетов, 510 единиц бронетехники и четыре огнеметных установки ТОС-1А.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщало, что подразделения ВС Армении ночью попытались атаковать фронт небольшими группами в направлении Гадрута и Джебраила, но все попытки были отбиты.

Ведомство также утверждало, что Вооруженные силы Армении потеряли большое количество живой силы, а также пять танков Т-72, шесть пушек-гаубиц Д-20 и Д-30, пять грузовиков с боеприпасами, 11 других машин, три РСЗО БМ-21 "Град", 5 САУ 2С1 "Гвоздика", восемь систем ПВО и радиолокационную станцию.

Минобороны Азербайджана также сообщило, что части ПВО сбили армянский беспилотник, совершавший полет в направлении Мингячевира.

Между тем, накануне Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня с полудня 10 октября.

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