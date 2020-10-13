Медики из Франции прибыли в Армению для оказания помощи пострадавшим в Карабахе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Группа врачей из Франции прибыла в Ереван, чтобы помочь пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили армянские СМИ.

Французские врачи обладают опытом работы в военных зонах. Они прибыли при поддержке правительства Армении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.