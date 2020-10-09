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Лукашенко поставил себе в заслугу спасение жизни Тихановской

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бывшая соперница на президентских выборах Светлана Тихановская забыла, кто ее спас.

"Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Белоруссии ее спас", - заявил Лукашенко в пятницу на совещании в Минске, его приводит агентство БелТА.

Он утверждал, что в начале уличных акций в Белоруссии их участники добивались сакральной жертвы. "Ею могла стать экс-кандидат в президенты Тихановская, однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву", - заявил Лукашенко.

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"Я отдал распоряжение: мы под охраной по ее желанию с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли $15 тыс. и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - утверждал президент.

Посольству Белоруссии в Литве было поручено помочь Тихановской с переездом, в том числе, с поиском квартиры. "Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы", - заявил Лукашенко.

"Никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание", - повторил президент.

В Белоруссии два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник Тихановская через два дня после выборов уехала в Литву. Тогда она заявила, что приняла решение уехать самостоятельно. Однако ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Ольга Ковалькова, бывшая в то время доверенным лицом Тихановской, заявила, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. "У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, что она жива и на свободе", - сказала Ковалькова.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

Белоруссия Александр Лукашенко Светлана Тихановская

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