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Карантин на Украине будет продлен до конца года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины продлит адаптивный карантин в стране в связи со сложной эпидемиологической обстановкой до конца 2020 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца этого года", - сказал Шмыгаль на внеочередном заседании кабмина во вторник.

По его словам, будут также приняты нововведения в адаптивном карантине, а именно изменено количество людей при проведении массовых мероприятий.

В частности, в "зеленой" зоне смогут одномоментно находиться не более 50 человек, в "желтой" - не более 30, в "оранжевой" - не более 20.

"Наши расчеты показывают, что после проведения концертов... в регионах количество больных существенно возросло... В "зеленой" зоне предлагается разрешить массовые мероприятия с количеством не более 50 человек (при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м и масочного режима), в "желтой" - не более 30 человек, в "оранжевой" - не более 20 человек", - сказал премьер.

В то же время разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей. "Помимо международных соревнований при отдельном согласовании с Министерством здравоохранения, которое должно быть по каждому отдельному случаю", - добавил премьер.

Также будет рекомендовано учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы, в следующий период возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации. Заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, а также высшего образования будет рекомендовано перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционное обучение.

Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Денис Шмыгаль Украина Коронавирус

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