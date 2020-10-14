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На Украине ужесточили ограничительные меры и продлили до конца года карантин

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которым внес изменения в критерии адаптивного карантина и продлил его действие до конца текущего года.

Текст постановления №956 от 13 октября о внесении изменений в постановление №641 от 22 июля опубликован на официальном сайте правительства.

Постановлением ограничивается время работы ресторанов и других заведений общественного питания с 22 часов вечера до 7 часов утра, а также ужесточается ограничение по проведению массовых мероприятий (не более 50 человек в "зеленых" зонах, до 30 – в "желтых", до 20 – в "оранжевых"). Кабмин также запретил посещение зрителями спортивных мероприятий, кроме международных, по которым Минздрав будет принимать отдельные решения.

Кроме того, всем субъектам хозяйствования рекомендуется организовать посменную работу сотрудников, при технической возможности работы в режиме реального времени через интернет с сохранением зарплаты.

Заведениям общего среднего образования рекомендуется установить с 15 до 30 октября 2020 года каникулы, а заведениям профессионального и высшего образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года перейти на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий кроме тех, которые не могут этого сделать.

Согласно постановлению, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна усилить госконтроль над соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических мер при работе заведений дошкольного образования, общепита физкультуры и спорта, торговли.

Органам местного самоуправления рекомендовано задействовать дополнительные единицы общественного транспорта во избежание скопления в нем людей и контролировать соблюдение противоэпидемических норм при осуществлении перевозок.

Постановлением также увеличиваются критерии показателей охвата тестированиями коронавируса с 24 до 48 на 100 тысяч населения.

В настоящее время на Украине усредненный показатель за неделю составляет 29,7 тыс. тестов в сутки. Максимальное количество тестов в сутки достигало 34 295.

На Украине, по состоянию на утро среды, зафиксировано 5 590 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2 137 пациентов, умерли 107 ранее заболевших. Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 13 октября, было зафиксировано 5 133 заболевших. 11 октября на Украине зафиксировали 4 420 новых случаев заболевания коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 276 177 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 229 человек, выздоровели – 118 699.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 6 193.

На данный момент на Украине COVID-19 болеют 152 249 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской области (345), Днепропетровской (342).

Украина коронавирус

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