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Что случилось этой ночью: среда, 14 октября

Расхождение США и РФ по продлению СНВ-3, удар Азербайджана по ракетным системам в Армении, новые iPhone 12 с поддержкой 5G

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США согласны продлить договор СНВ-3, если Россия "заморозит" свой ядерный арсенал, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По его словам, РФ и США достигли "принципиальной договоренности" о продлении соглашения, к которому впоследствии должен присоединиться Китай. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о достижении "принципиального" соглашения, сказал, что США выдают желаемое за действительное.

- Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении нескольких ракетных комплексов Армении. По сообщению ведомства, азербайджанские военные ночью заметили несколько систем оперативно-тактических баллистических ракет в приграничной зоне на армянской территории и приняли "превентивные меры".

- В США приостановили испытание препарата от COVID-19 на основе антител, который разрабатывает компания Eli Lilly. О причинах приостановки неизвестно, разработчик ограничился заявлением о том, что приоритетом для компании является безопасность и пауза сделана "из-за предосторожности".

- Apple представила линейку новых iPhone с поддержкой 5G: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Из нового, помимо 5G, - процессор A14 Bionic на базе 5-нанометровой технологии, беспроводная магнитная зарядка MagSafe, OLED-дисплей с покрытием Ceramic Shield. Наушники и адаптер зарядного устройства в комплект iPhone 12 не вошли. Рассмотреть новинку можно в нашей фотогалерее.

- Российский фотограф Сергей Горшков получил гран-при конкурса Wildlife Photographer of the Year за снимок обнимающего пихту амурского тигра. В британском Музее естественной истории, который является организатором престижного конкурса фотографий дикой природы, заявили, что снимок находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, "вселяет надежду".

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