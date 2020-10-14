Российский фотограф получил гран-при конкурса Wildlife Photographer of the Year

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Музей естественной истории в Лондоне по итогам ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year наградил главным призом российского фотографа Сергея Горшкова за снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье.

"Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ", - сообщила пресс-служба нацпарка.

Фотография Горшкова под названием "Объятия" (The Embrace) показывает момент, в который редчайший амурский тигр обнимает вековую пихту.

"Это не похожая ни на что сцена, уникальный взгляд на интимный момент в глубине волшебного леса", - отметил председатель жюри конкурса Роз Кидман Кокс, слова которого приводятся в сообщении.

По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, "вселяет надежду". Британские эксперты отметили, что благодаря уникальной эмоциональной силе фотографии людям напоминают о красоте мира природы и общей ответственности за его защиту.

В пресс-службе "Земли леопарда" заявили, что Горшков по совету сотрудников нацпарка установил камеру с датчиком движения у дерева с запахами, шерстью тигра, следами когтей.

Wildlife Photographer of the Year - крупнейший в мире конкурс фотографии дикой природы, который проводит с 1965 года британский Музей естественной истории. Российский фотограф впервые стал победителем этого конкурса.

Каждый год в музее проводится выставка фотографий-победителей, которая позже экспонируется по всему миру.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей. В национальном парке "Земля леопарда" на юго-западе Приморья зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и десять котят. Здесь самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока.