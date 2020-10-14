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США рассчитывают превратить ДСНВ в трехстороннее соглашение с РФ и КНР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Необходимо сформулировать договоренности Вашингтона с Москвой по контролю над вооружениями так, чтобы их можно было распространить и на Пекин, заявил во вторник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Все, о чем мы договариваемся с Россией, должно быть сформулировано и оформлено таким образом, чтобы позволить нам распространить это соглашение на китайцев, когда они в конечном итоге сядут за стол переговоров", - сказал Биллингсли в ходе онлайн-дискуссии в The Heritage Foundation.

Он подчеркнул, что достижение таких "рамочных договоренностей", которые учитывали бы и Китай, является одним из условий продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее в ходе той же дискуссии в The Heritage Foundation Биллингсли заявил, что США готовы продлить СНВ-3, если Россия ограничит или заморозит свой ядерный арсенал, заверив, что Вашингтон сделает то же самое. Российская назвала неприемлемым предложение США о заморозке тактических вооружений.

В сентябре Биллингсли в интервью газете "Коммерсант" заявлял, что если США и РФ не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, СНВ-3 продлен не будет.

По его словам, Вашингтон предложил России перед выработкой нового полноценного договора на смену СНВ-3 заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, который станет рамочным документом и не потребует ратификации. Спецпосланник выразил надежду, что этот меморандум со временем преобразуется в полноценный договор и будет предполагать участие Китая.

Биллингсли отметил, что без такого документа США продлевать СНВ-3 не будут, так как он "накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию".

Долгое время Вашингтон категорически отказывался продлять договор по контролю над вооружениями, если в нем не будет участвовать Китай. Пекин не соглашается даже участвовать в обсуждениях соглашения.

Так, газета The Wall Street Journal в июне писала, что президент США Дональд Трамп может согласиться продлить договор, если стороны достигнут прогресса по включению новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.

По мере приближения президентских выборов в США в американских СМИ стали появляться сообщения о том, что в Вашингтоне рассчитывают на визит в США российского президента Владимира Путина для подписания договора о СНВ-3.

США Россия Китай Маршалл Биллингсли

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