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SpaceX перенесла запуск интернет-спутников Starlink из-за непогоды

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Готовившийся в четверг запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск 15-й по счету группы интернет-спутников Starlink планировалось осуществить в 12:14 по времени Восточного побережья США (19:14 по Москве) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это должен был быть третий запуск за месяц. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были выведены на орбиту 6 и 18 октября. Орбитальная группировка SpaceX c начала развертываться в мае прошлого года, и уже состоит из 833 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (в последующем – из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink

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