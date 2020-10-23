Тест Трампа на COVID-19 перед дебатами с Байденом был отрицательным

Прозрачное заграждение из оргстекла между участниками дебатов уберут

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп перед предстоящими дебатами с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом сдал тест на COVID-19 , результат анализа отрицательный.

"Мы проверили его по дороге сюда (в штат Нэшвилл, где пройдут дебаты - ИФ), и тест показал отрицательный результат", - заявил журналистам глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Кроме того, как сообщает телеканал CNN, принято решение убрать перегородку из оргстекла, которая должна была отделять оппонентов.

По словам главы комиссии по дебатам Фрэнка Фаренкопфа, данное решение было принято после того, как стал известен результат теста Трампа на коронавирус. Фаренкопф отметил, что медицинские консультанты позвонили главному инфекционисту США Энтони Фаучи. И он согласился с тем, что в перегородке нет необходимости.

Байден ранее также сообщил об отрицательном тесте на COVID-19.

В штате Теннесси в ночь на пятницу по московскому времени состоятся финальные дебаты двух кандидатов в президентов США.

Дебаты начнутся в четверг в 21:00 по местному времени (04:00 пятницы мск) и продлятся 90 минут без перерывов на рекламу. Модератором дискуссии выступит журналист NBC News Кристен Уэлке.

Нововведением стало решение комиссии по президентским дебатам по очереди отключать микрофоны Трампа и Байдена, чтобы соперники не перебивали друг друга, как это очень часто происходило на предыдущих дебатах.

В частности, микрофон одного кандидата будет отключен во время двухминутных ответов соперника на каждую из шести тем дебатов. Кнопка отключения звука не будет задействована в открытой части дебатов, однако сам факт отключения микрофонов вызвал критику со стороны президента.

Основными темами дебатов станут пандемия коронавируса, вопросы расового неравенства, изменения климата, национальная безопасность и руководство страной.

На данный момент Байден лидирует в большинстве опросов общественного мнения. Согласно результатам опроса газеты The Guardian и компании Opinium Research, опубликованным 14 октября, Байден опережает Трампа по популярности на 17 процентных пунктов. Однако нынешний американский лидер неоднократно заявлял, что не верит этим данным.

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся 30 сентября. В ходе дискуссии Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. По подсчетам СМИ, Трамп перебил оппонента 71 раз.

Вторые президентские дебаты, первоначально запланированные на 15 октября, были отменены после того, как Трамп отказался встречаться с соперником онлайн, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп заболел коронавирусом. Байден согласился перенести дебаты.