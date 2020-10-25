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В Минске вновь начали закрывать станции метро перед протестной акцией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В целях обеспечения безопасности граждан в белорусской столице, где в воскресенье ожидается очередная несанкционированная акция протеста, начали закрываться станции метро, по состоянию на 12:30 закрыто двенадцать из 29 станций.

Как говорится в сообщении Минского метрополитена в телеграм-канале, к этому времени на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская. Отмечается, что поезда следуют без остановки на данных станциях.

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Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

В городе также начались перебои с интернетом.

Как говорится в сообщении оператора A1, "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 25 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". Он отмечает, что "выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги".

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Среди ее требований - проведение новых выборов и конституционной реформы в Белоруссии.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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