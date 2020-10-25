В Минске вновь начали закрывать станции метро перед протестной акцией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В целях обеспечения безопасности граждан в белорусской столице, где в воскресенье ожидается очередная несанкционированная акция протеста, начали закрываться станции метро, по состоянию на 12:30 закрыто двенадцать из 29 станций.

Как говорится в сообщении Минского метрополитена в телеграм-канале, к этому времени на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская. Отмечается, что поезда следуют без остановки на данных станциях.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

В городе также начались перебои с интернетом.

Как говорится в сообщении оператора A1, "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 25 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". Он отмечает, что "выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги".