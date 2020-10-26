Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ускорение эпидемии чумы после пика в XIV в., секрет прочности броненосного жука и парадоксальный эффект снотворного

Акция в честь 350-й годовщины Великой эпидемии чумы в Лондоне Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Анализ исторических записей показал, что распространение чумы в Европе после пика Черной смерти в 1346–1353 годах ускорилось примерно в четыре раза. Почему – пока неясно. По одной версии, ранние эпидемии, судя по скорости распространения заболевания, были скорее эпидемиями именно бубонной чумы, которой люди заражались от блох, а те в свою очередь – от крыс, а в XVI-XVII вв. – легочной. Однако, исходя из математических моделей, в поздние эпидемии на первый план снова выходит передача болезни через укус зараженной блохи, но и легочную передачу нельзя исключать полностью.

- На плато Наска археологи обнаружили еще одно необычное изображение — лежащую гигантскую кошку длиной 37 метров. Геоглиф, нанесенный линиями шириной 30-40 см, был скрыт под поверхностью крутого склона. Создателями кошки, скорее всего, были люди культуры Паракас (800-100 годы до нашей эры). Археологи отнесли геоглиф к позднему периоду Паракас – 200-100 годы до нашей эры.

- Ученые выяснили, что за необычайную прочность броненосного жука отвечают конструктивные особенности его панциря: он прогибается там, где это неважно, но тверд в критических местах. "Дьявольский жук" Nosoderma diabolicum живет под корой деревьев, и его можно принять за небольшой камешек из-за неровной и твердой спинки. Его панцирь такой прочный, что не только защищает от хищников, но и позволяет пережить наезд легкового автомобиля.

- Амстердамские врачи описали случай кратковременного восстановления сознания и двигательной активности у пациента с тяжелой травмой головного мозга после однократного приема ранее известного снотворного. Эффект продлился всего около двух часов, но этот случай может принести новые данные о возможном лечении повреждений мозга от инсульта и других травм.

- Путешествия во времени — не просто фантастика, а настоящий вызов для физиков. Потому что формально они не запрещены. В этой статье рассказывается, как сейчас обстоят дела на темпоральном фронте и что должно стать последним доводом в этом вопросе.

- Объяснить, что и почему происходит в окрестностях черных дыр и в их недрах далеко не так просто. Что будет, если взять длинную палку и опустить один ее конец под горизонт событий? Неужели нельзя будет вытащить ее обратно? N+1 подготовил тест и предлагает разобраться, что будет, если отправиться к черной дыре в центре нашей Галактики.