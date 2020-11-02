Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Токсичный биопластик, возможный виновник болезни Альцгеймера и воздействие антидепрессантов на растения

Фото: Reuters

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Японские ученые выяснили, что причиной развития болезни Альцгеймера, по-видимому, является мутация в гене фермента MARK4. Считается, что эта болезнь вызвана накоплением и образованием в головном мозге крупных сгустков тау-белка, вызывающих гибель нейронов. Как выясняется, из-за поломки гена MARK4 на тау-белке появляется много остатков фосфорной кислоты, из-за чего тот сворачивается в неправильную форму. "Плохой" тау-белок легче скапливается в виде плотных сгустков и не может быть растворен.

- Биопластик, производимый из биоматериалов, например, из целлюлозы и крахмала, оказался не менее токсичен, чем обычный пластик на основе нефти. Немецкие химики определили точный состав упаковок на основе биоразлагаемых пластиков и растительных материалов. Доля образцов биопластика, вызывающих токсичность, оказалась такой же, как и для обычных пластиков. Частично объяснение этому – удивительно большое количество химикатов, найденных в биопластиках.

- В метеорите, упавшем в 2018 году в окрестностях американского Детройта, нашли чистую органику. В составе обломков геологи обнаружили большое количество углеводородов – то есть органических веществ. Следующими по распространенности оказались серо- и азотсодержащие соединения. Найти органические соединения удалось благодаря быстрому обнаружению обломков. Обычно упавший метеорит почти сразу загрязняют бактерии и лишайники.

- Молодые люди, которые начинают идентифицировать себя как бисексуалы, имеют больший риск начать и продолжать курить по сравнению с гетеросексуалами. При этом у людей, которые стали идентифицировать себя как гомосексуалы, такой связи не наблюдалось. Ученые, однако, рассматривали только одну составляющую сексуальной ориентации – идентичность. Две другие составляющие – сексуальное влечение и поведение – остались неизученными.

- Тысячи людей столкнулись с тем, что новый коронавирус не отступает за две-три недели и, хотя основные симптомы исчезли, они все равно не чувствуют себя здоровыми. Как это возможно? Что за осадок остается в организме после того, как вирус уходит – и уходит ли он насовсем? В этой статье сайт N+1 рассказал все, что известно о больных "долгим ковидом" и о том, чем они, вероятно, болеют на самом деле.

- Про дофамин, серотонин, амилоиды и их роль в жизни человека и животных не слышал только ленивый. А что растения? И зачем им наши гормоны и нейромедиаторы — они что, тоже могут радоваться и унывать? В этом материале N+1 разбирался, могут ли цветы на подоконнике грустить и радоваться и стоит ли тогда подкармливать их, например, антидепрессантами.