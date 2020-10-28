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Пограничники не пустили в Белоруссию тысячу "иностранных инструкторов"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники не впустили в страну до тысячи человек, которых в МВД считают иностранными инструкторами протестующих, заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

"До тысячи пыталось проникнуть. К счастью для нас, и к сожалению для них, прекрасно работает Госпогранкомитет, который очень профессионально отсекает их. И такого уже прямо присутствия инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть", - сказал он в интервью политологу Александру Сосновскому.

В отсутствие инструкторов протестующие в основном "сами себя обучают в телеграм-каналах, чатах", а затем "пытаются работать" по силовикам, "по светофорам, по "Табакеркам (табачным киоскам. - ИФ.)", рассказал Караев. Он считает таких людей "начинающими террористами".

"К счастью, это доморощенные бандиты, (...) которых мы, не скажу что легко и стопроцентно, но в основном находим и нейтрализуем", - заметил министр.

26 октября представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил, что в Белоруссию через границы с Украиной, Польшей и Литвой пытались проникнуть 595 иностранцев, в основном молодые люди спортивного телосложения. Он заверил, что во въезде им всем отказали по различным основаниям.

После президентских выборов 9 августа и начала протестов против их фальсификации президент Александр Лукашенко не раз говорил, что ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать извне. В августе Лукашенко говорил, что "заварушку" в стране спланировали и организовали в США, которые хотят "оттянуть Белоруссию" и направить против России.

На прошлой неделе директор СВР Сергей Нарышкин назвал очевидным влияние на события в Белоруссии извне.

27 октября Лукашенко заявил, что протестующие радикализируются, против власти развернута "уже не информационная, а террористическая война", и обещал это пресечь. Согражданам он предложил выбирать, где и как они хотят жить. Он сказал, что в воскресенье вечером приказал разогнать протестующих, поскольку в центр Минска ринулась "толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая".

Забастовка в Белоруссии

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МВД Белоруссия Минск Юрий Караев Госпогранкомитет Александр Лукашенко

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