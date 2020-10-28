Задержанная в Белоруссии сотрудница "Ельцин Центра" вышла на свободу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Шеф-редактор интернет-проектов российского "Ельцин Центра" Марина Петрушко, которая была задержана в белорусских Барановичах, вышла на свободу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе центра.

"Только то пришло сообщение, что Марину (Петрушко - ИФ) отпустили - без штрафа, но с предупреждением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в разрешении вопроса очень помог посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и адвокат Антон Гашинский.

По словам сотрудника "Ельцин Центра", Петрушко вменялось участие в несанкционированной акции - "то, что она стояла рядом с людьми, которые аплодировали в знак несогласия с действиями власти".

Сотрудница московского офиса "Ельцин Центра" свою вину не признала.

Как сообщалось, Петрушко задержали 25 октября в Белорусии. Первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень сообщила "Интерфаксу", что Петрушко была задержана на автобусной остановке во время отпуска. Она приехала в Барановичи к своей маме.

По ее словам, Петрушко находилась в изоляторе временного содержания. Телень добавила, что Петрушко не участвовала ни в каких политических акциях, а ее задержание - "это очевидное недоразумение".

В пресс-службе Центра "Интерфаксу" уточнили, что Петрушко - сотрудница московского офиса "Ельцин Центра" и гражданка РФ.