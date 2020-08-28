Адвокат увидел позитивные сигналы в вопросе обмена Уилана на россиян

Американец Пол Уилан, осужденный в РФ по обвинению в шпионаже Фото: Reuters

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Процедура обмена заключенными между Россией и США может занять около месяца, если дипломаты двух стран договорятся о деталях, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на Владимира Жеребенкова, адвоката осужденного в РФ по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана.

По словам Жеребенкова, в ситуации есть позитивные сдвиги, хотя о дипломатических обсуждениях адвокаты не осведомлены.

"Позитивные сигналы в этом плане есть, конечно. Вопросы давно решаются, переговоры велись, и я думаю, что все будет нормально. Сейчас решается вопрос процедуры: каким образом будет происходить обмен и на кого именно будут менять", - сказал адвокат.

По его словам, российская сторона хотела вернуть двух россиян - Константина Ярошенко и Виктора Бута.

"До сих пор неизвестно, согласились ли американцы. Что касается времени самой процедуры, то тут зависит от того, как отработают дипломаты. Спокойно можно успеть в течение месяца", - сказал адвокат Уилана.

Между тем в минувший четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о якобы ведущихся переговорах об обмене задержанных в России граждан США на россиян, в частности Уилана. Она напомнила, что 24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров направил госсекретарю США Майку Помпео устное послание, в котором призвал официальный Вашингтон освободить находящихся в американских тюрьмах россиян по гуманитарным соображениям в связи с распространением коронавируса в США.

"С тех пор мы неоднократно поднимали данный вопрос на различных уровнях, однако однозначного ответа так и не услышали. Мы призываем американских коллег все же заняться этим вопросом и чем быстрее - тем лучше", - подчеркнула Захарова.

В июле осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Ярошенко и Бута в рамках их помилования президентами двух стран.

"Обмен заключенными на разного рода переговорах РФ и США все же поднимался, однако до сих пор окончательной договоренности по параметрам достигнуть не удалось. Принципиально, возражений о передаче, например, Константина Ярошенко в страну гражданства у американской стороны нет", - пишут "Известия" со ссылкой на информированный дипломатический источник.

Дело Пола Уилана

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана, который, кроме американского, имеет гражданство Ирландии и Канады, а также подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам заключения.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут, якобы из-за стычки с другим арестантом.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Бут отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.