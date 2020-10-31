В Австрии с 3 ноября вводится облегченная самоизоляция из-за COVID-19

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что с 3 ноября в стране вводится режим самоизоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Ограничительные меры вводятся на срок до 30 ноября.

С 3 ноября жителям Австрии запрещается покидать дома с 20:00 до 6:00. Этот запрет предусматривает исключения: так, по словам, Курца, во время комендантского часа можно перемещаться по работе и даже ходить на прогулки.

Ресторанам будет разрешено готовить пищу только на вынос. Отели продолжат работать в крайне ограниченном объеме. Музеи, театры, зоопарки, спортзалы будут вынуждены приостановить работу.

Школы пока что продолжат работу, однако власти оставляют за собой право пересмотреть это решение.

"У Австрии - одна из лучших систем здравоохранения в мире, однако и ее возможности не безграничны", - предупредил Курц.

В Австрии за сутки зафиксировали 5 349 случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с момента начала пандемии - более 100 тысяч.

Ранее на этой неделе о возвращении антивирусных ограничений объявили еще две европейские страны - Германия и Франция.