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Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 79 человек

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 79 человек, сообщило в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Отмечается, что ранения получили 962 человека. 743 из них выписаны из больниц, а 219 человек все еще находятся на лечении.

К настоящему времени из-под обломков спасены 105 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

30 октября в 11:51 по Гринвичу (14:51 мск) в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Землетрясение также ощущалось на греческом острове Самос, где под обломками стены рухнувшего здания погибли два человека.

За ударом стихии последовали еще 812 афтершоков.

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