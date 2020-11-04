Аналитики отдали Байдену победу в ключевом штате Мичиган

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одерживает победу в штате Мичиган, считают аналитики. Такие прогнозы, в частности, представили Fox News и Washington Post. Ранее Мичиган "отдавали" действующему главе государства Дональду Трампу.

Победа в Мичигане приносит 16 голосов выборщиков. На данный момент в этом штате 49,4% избирателей за Байдена, а 49% - за Трампа, по оценкам Fox News.

На данный момент нет окончательных прогнозов результатов по семи штатам. Ранее Fox News предрекал, что Трамп одержит победу в Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Джорджии (16), Северной Каролине (15), Аляске (3) и как раз в Мичигане. И этого ему хватало для общей победы и получении более чем 280 голосов выборщиков.

Однако при новом раскладе Трамп, которому на данный момент отдают 213 голосов выборщиков (у Байдена - 238), наберет только 267 голосов выборщиков. У Байдена же в таком случае будет ровно 270 голосов, которые и необходимы для общей победы.

Подсчет голосов еще продолжается, и аналитики констатируют, что говорить о чьей-либо победе еще рано. Трамп уже сообщил, что выступает против подсчета бюллетеней, поступивших на избирательные участки по почте уже после завершения дня голосования. Президент США предупредил, что готов передать этот вопрос на рассмотрение верховного суда.