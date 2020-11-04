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Явка на выборах президента в США оказалась самой высокой за 120 лет

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президентские выборы 2020 года в США привлекли к себе наибольшее за последние 120 лет число избирателей, сообщает в среду издание The Hill со ссылкой на предварительные данные проекта United States Election Project.

"Это не стандартно. На президентских выборах 2020 года отмечена самая высокая за 120 лет явка", - заявил профессор политологии из Университета Флориды Майкл МакДональд, возглавляющий проект.

Он уточнил, что по информации за утро среды, в выборах приняли участие 160 млн человек, то есть явка составила 66,9%; между тем, в 1900 года явка достигла 73,7%.

В то же время МакДональд пояснил, что подсчет голосов продолжается, и данные по явке еще будут уточняться.

Выборы в США - 2020

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Согласно подсчетам Fox News, Байден пока заручился поддержкой 238 выборщиков, а Трамп - 213.

Выборы в США

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Стамфорт, КоннектикутПасадена, КалифорнияНью-ЙоркЛос-АнджелесТрентон, штат ВисконсинФранклин, ВисконсинБоуи, МэрилендБойсе, АйдахоРоуз Вэлли, ПенсильванияХьюстон, ТехасВашингтонЛос-АнджелесЛуисвилл, КентуккиБрандон, ФлоридаОклахома-Сити
Стамфорт, Коннектикут
Хроника 09 января 2018 года – 04 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США

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