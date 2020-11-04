Штаб Байдена возмутили слова Трампа о подсчете голосов

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена назвал возмутительными и некорректными заявления президента Дональда Трампа о том, что можно прекратить подсчет оставшихся голосов в некоторых штатах.

"Это возмутительно, поскольку это явная попытка лишить демократических прав американских граждан", - говорится в заявлении штаба Байдена.

Ранее Трамп заявил, что явно побеждает в ряде ключевых для его переизбрания штатах.

Накануне в США прошли президентские выборы. В настоящее время идет подсчет голосов. По оценкам Fox News, Байден набирает 238 голосов выборщиков, Трамп - 213. Для победы необходимо 270. При этом сам Трамп убежден, что выигрывает в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине, а вместе с этими штатами выигрывает и выборы в целом. На данный момент подсчет еще продолжается.

Аналитики предрекают, что подсчет голосов может занять несколько дней из-за большого числа избирателей, проголосовавших по почте. По словам Трампа, именно при таком голосовании возможны нарушения, которые он готов оспаривать в суде.

В штабе Байдена отметили, что его юристы готовы дать отпор, если Трамп в суде действительно будет добиваться прекращения подсчета голосов.

Нынешний глава государства, республиканец Дональд Трамп пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.