Fox News увидел сокращение отрыва Байдена от Трампа

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сокращает разрыв с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом.

Согласно данным Fox News, избирательные участки уже закрылись во всех штатах, продолжается подсчет голосов. Трамп пока заручился поддержкой 213 выборщиков в то время, как Байден получил 238 голосов.

Президент уже получил необходимое число голосов выборщиков в таких ключевых штатах, как Техас (38), Флорида (29), Огайо (18), а также в Теннеси (11), Индиане (11) и Алабаме (9) и еще в 17 штатах.

При этом, президент пока лидирует в таких "колеблющихся штатах", как Висконсин (10), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Северная Каролина (15), Джорджия (16) и Аляска (3). По данным ряда прочих американских СМИ, Трамп также лидирует в Неваде (6). Если победа Трампа в этих штатах подтвердится, он наберет даже больше голосов выборщиков, чем необходимо для победы, то есть более 270.

В то же время Байден лидирует в Калифорнии (55), Нью-Йорке (29), Иллинойсе (20), Вашингтоне (12), Аризоне (11), Вирджинии (13) и еще пяти штатах.

По последним данным, за Трампа проголосовали около 48,6%, за Байдена - 49,8%.