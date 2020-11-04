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Байден вырвался вперед в Висконсине

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат от демпартии США Джо Байден вышел в лидеры в штате Висконсин, прогнозирует Fox News. По данным канала, в этом штате, который дает 10 выборщиков, у Байдена 49,3% голосов, у его противника, действующего главы государства Дональда Трампа - 49,1%.

По оценкам Washington Post, соотношение 49,3% - 49% также в пользу Байдена.

Подсчет голосов еще продолжается, но ранее аналитики отдавали этот штат Трампу.

Пока, по данным Fox News, у Трампа 213 голосов выборщиков из необходимых 270. У Байдена - 238.

По оценкам телеканала, под вопросом остаются еще семь штатов. Fox News предрекает, что Трамп одержит победу в Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Мичигане (16), Джорджии (16), Северной Каролине (15), Аляске (3). Эти штаты в сумме дают действующему президенту 283 голоса выборщиков и общую победу. Однако, подсчет голосов еще продолжается, и аналитики констатируют, что говорить о чьей-либо победе еще рано.

Хроника 09 января 2018 года – 04 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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