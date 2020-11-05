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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:49Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

В Кремле заявили о сохранении ситуации с COVID-19 под контролем

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в России напряженная, но она находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это возможно благодаря ранее проведенной мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.

Пандемия коронавируса

Он признал, что в отдельных регионах бывают сбои. "Об этом известно президенту. Налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", - заверил он.

Эти территории "хорошо известны", добавил Песков и предложил журналистам узнать подробности в оперштабе при правительстве.

На вопрос, какие прогнозы по росту заболеваемости поступают в Кремль, он ответил, что "точных прогнозов здесь быть не может".

"Мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Это стандартная формула поведения", - сказал пресс-секретарь Путина.

Ситуация остается тревожной, поэтому нужно поддерживать системную мобилизацию, добавил он.

По словам Пескова, Россия в борьбе с коронавирусом опирается в первую очередь на свой "весенний опыт", но учитывает и меры, принимаемые другими государствами.

По данным оперштаба на утро 5 ноября, в России за сутки прирост заболеваемости COVID-19 составил 19 404 новых случая, всего с начала пандемии их выявили 1 712 858. Прирост в Москве составил 5255 заразившихся. За сутки умерли 292 человек, всего с начала эпидемии было 29 509 летальных исходов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших
Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Владимир Путин коронавирус

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