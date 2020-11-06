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Госсекретарь Аризоны назвала срок окончательного подсчета голосов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация в "колеблющемся" американском штате Аризона прояснится к выходным, там осталось подсчитать около 450 тыс. голосов, заявила госсекретарь штата Кэти Хоббс.

"В штате осталось подсчитать примерно от 400 тыс. до 450 тыс. бюллетеней", - сказала она в интервью телеканалу CNN.

Хоббс выразила надежду, что большая часть этих бюллетеней будет обработана к выходным.

"Большинство округов завершают подсчет голосов. Скоро мы узнаем результаты. Я думаю, что после четверга и пятницы у нас будет действительно более ясная картина того, как выглядит Аризона", - отметила она.

Представитель избирательного штаба президента США Дональда Трампа, выступая в Финиксе, заявил, что "Трамп выиграет в Аризоне, если текущая тенденция сохранится"

По последним данным, в штате Аризона (11 голосов членов коллегии выборщиков) по голосам и по прогнозам некоторых американских СМИ лидирует кандидат в президенты от демократов Джо Байден - 1 475 680 голосов (50,4%), Трамп пока набрал 1 410 501 голосов (48,2%).

Для победы на выборах США кандидат должен получить 270 голосов коллегии выборщиков. Трамп и его штаб намерены оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

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