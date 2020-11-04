СМИ огласили неверные данные по голосованию в ключевом штате Аризона

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Редактор газеты The New York Times Патрик Лафордж сообщил об ошибке в оглашении предварительных данных по голосованию в ключевом на выборах президента США штате Аризона.

Ошибка обнаружилась в данных компании Edison Research, когда они уже оказались достоянием ряда американских СМИ.

"В потоке данных от Edison Research (которые привели как New York Times, так и другие СМИ) была обнаружена ошибка в результатах по Аризоне - (на момент публикации статьи - ИФ) было обработано 86% бюллетеней, а не 98%. NYT пока что не вручила победу в штате Байдену, хотя он все еще лидирует", - написал Лафордж в твиттере.

Редактор также предупредил, что "карты и диаграммы пока отражают неправильные данные".

По данным телеканала Fox News, на данный момент демократ Джо Байден лидирует в Аризоне с 51% голосов, у главы государства республиканца Дональда Трампа - 47,6%.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Байден.

Согласно подсчетам Fox News, Байден пока заручился поддержкой 238 выборщиков, а Трамп - 213. Телеканал также отдает Байдену победу в ключевых штатах Висконсин и Мичиган, которые ранее, прогнозировалось, возьмет Трамп. Ситуация в них поменялась в последние часы, и Трамп убежден, что это произошло неслучайно.