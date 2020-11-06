Трамп заявил, что республиканцы по итогам выборов "удержали сенат"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, республиканцы "удержали сенат" и "не потеряли ни одного места в палате представителей".

"Мы удержали сенат, хотя нам нужно было защищать вдвое больше мест, чем демократам", - сказал Трамп.

Он добавил, что, если посчитать "законные голоса" на выборах американского лидера, то он "легко выиграл".

"Я уже одержал решительную победу во многих критически важных штатах, включая значительные победы. Если подсчитать законные голоса, то я легко выиграл", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он подчеркнул, что демократы пытаются "украсть выборы". "Если вы подсчитаете незаконные голоса, они могут попытаться украсть выборы у нас", - сказал он.

Трамп вновь выступил за прекращение подсчета "голосов, которые пришли с опозданием".

При этом официальных итогов выборов пока нет.

После своего заявления Трамп сразу же ушел, не став отвечать на вопросы журналистов.